Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Dragão após a eliminação nos 16 avos de final da Liga Europa:



«Entrámos bem no jogo. Estávamos precavidos para a linha de cinco do adversário. Tivemos duas ou três abordagens com perigo e na primeira vez que eles foram à nossa baliza, marcaram. São uma equipa com muita qualidade coletiva e individual, sobretudo na frente. A partir do momento em que sofremos, procurámos empatar e ainda tivemos uma ocasião pelo Otávio.»



«Senti que tinha de arriscar ao intervalo. Tínhamos 45 minutos para virar a eliminatória. Arrisquei ao fazer entrar o Pepe e montar uma linha de três com o Corona e o Telles nos corredores, deixando o Otávio e Sérgio no corredor central. Com o Nakajima, o Zé [Luís] e o Moussa [Marega] na frente, tentámos condicionar a saída do adversário e marcar. Eles marcaram o segundo golo na primeira vez que foram à nossa baliza na segunda parte e ficou tudo mais difícil. Passado cinco minutos, eles fazem o 3-0 e ficou difícil em termos anímicos para os jogadores. O Bayer é uma equipa muito forte no impacto físico que tem no jogo, é rápida a sair e bem organizada. Esta equipa fez três golos em Munique. Claro que não serve como desculpa para a derrota. Há mérito do adversário e algum demérito nosso.»