Sérgio Conceição, treinador do FC Porto em declarações na flash interview da SportTV+, após a passagem aos oitavos de final da Liga Europa diante da Lazio:



«Foi um jogo difícil. Sabíamos que íamos apanhar uma Lazio com vontade de igualar a eliminatória. Entrámos bem e depois houve um ou outro erro individual. A Lazio aproveitou, tem jogadores de altíssimo nível e um treinador muito experiente. Nas nossas perdas de bola e nas saídas rápidas, a Lazio criou algum perigo. Equilibrámos o jogo com o penálti sobre o Taremi.



Ao intervalo havia coisas a melhorar. Saímos bem da primeira zona de pressão, mas deveríamos ter sido mais objetivos depois de superar essa primeira linha de pressão. Entrámos muito melhor na segunda parte e conseguimos fazer o 2-1 com um grandíssimo golo. Poderíamos ter aumentado a vantagem e feito o 3-1 e o 4-1, tivemos ocasiões claras para isso. Sofremos na parte final com o jogo direto da Lazio, com as primeiras, segundas bolas. Merecemos a passagem contra uma Lazio muito competitiva.



Foram dois jogos diferentes. Gostei muito da personalidade que a equipa teve. Estrategicamente apresentámos uma nuance diferente sem bola neste jogo. Os jogadores interpretaram bem o que foi pedido, mas por vezes há pormenores que a este nível se pagam caro. Assumimos isso, somos uma equipa. Quando falha um, falham todos. Os dois jogos foram muito competitivos com duas primeiras partes não tão bem conseguidas da nossa parte. No fim não há dúvidas: merecemos a passagem com momentos de grandíssimo futebol tanto aqui como no Dragão.



Taremi? Não gosto de individualizar. O Taremi esteve nos dois golos, mas houve muita gente que trabalhou e deu o seu contributo dentro das suas tarefas. Temos de dar mérito à equipa e os parabéns aos jogadores por esta passagem.»