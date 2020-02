Com o FC Porto em desvantagem ao intervalo, Conceição lançou Pepe para o lugar de Uribe e colocou a equipa em 3-4-3. Na sala de imprensa do Dragão, o técnico explicou o que pretendia com a substituição e realçou o espírito dos jogadores que nunca viraram a cara à luta mesmo a perder por 3-0.



«Depois do golo sofrido tínhamos de ir à procura do empate e depois arriscar tudo para empatar a eliminatória. Tivemos uma ou outra situação em que podíamos ter feito o 1-1. Tentei passar mensagem de força positiva ao balneário no sentido de arriscar, tínhamos de procurar fazer golos. Foi o que fizemos. Com o 2-0 e 3-0 ficou extramente difícil, mas não vi nenhum jogador a baixar os braços. Marcámos o 3-1 e podíamos ter feito o 3-2 pelo Moussa [Marega]. É verdade que eles também podiam ter feito outro golo», disse.