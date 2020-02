Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, à SportTV, após a derrota por 3-1 ante o Bayer Leverkusen, que ditou a eliminação dos portistas da Liga Europa, nos 16 avos de final:

«Entrámos bem no jogo, com vontade de fazer golo, de pressionar o adversário. Tivemos uma ou outra aproximação à baliza com perigo. Faltou a conclusão. Depois, na primeira vez que vão à baliza, fazem golo. Animicamente mantivemo-nos no jogo, o Otávio tem oportunidade para empatar e era diferente se fosse para a segunda parte empatado.»

«Na segunda parte, praticamente nas duas vezes que vão à baliza, fazem o 2-0 e o 3-0 e fica quase impossível. Continuámos com brio, atitude. Mas o adversário esteve mais forte.»

[Mudança na segunda parte, com a mudança de Uribe por Pepe:] «Entrámos pressionantes, arriscámos, é verdade, metemos uma linha de três, subindo o Alex e o Corona, com Nakajima, Zé e Marega na frente. Era uma eliminatória, tínhamos de passar, ir à procura do empate. Infelizmente, na primeira vez que vão à baliza fazem o 0-2, torna-se difícil. Fazem o 0-3 na segunda vez que vão à baliza e depois ficou mais difícil. Reduzimos, o Moussa teve oportunidade de fazer o 2-3, eles tiveram mais uma ou outra situação. É uma equipa extremamente forte, um candidato a ganhar a Liga Europa, que está num contexto competitivo diferente, no melhor campeonato do mundo, na minha opinião.»

«Obviamente que estamos desiludidos, queremos acabar a época com títulos. Agora, temos dois ao nosso alcance. Pensar já no jogo com o Santa Clara, complicado. Vamos focar no campeonato e na final da Taça, vamos dar o melhor.»