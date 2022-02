Será a Liga Europa o patamar mais competitivo para as equipas portuguesas na Europa? A questão foi feita a Sérgio Conceição, horas após a goleada aplicada pelo Manchester City ao Sporting, em Alvalade.



O treinador do FC Porto acabou por fugir à questão, respondendo que não viu os jogos da Liga dos Campeões por estar a rever o AC Milan-Lazio, disputado a 9 de fevereiro e a contar para a Taça de Itália



«Não vi os jogos da Champions ontem [terça-feira]. Estava a ver o AC Milan-Lazio que ficou 4-0 e não vi a Champions», atirou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o emblema romano.



O técnico dos dragões confessou que a desilusão de ter caído da fase de grupos da Liga dos Campeões para a Liga Europa ainda não foi ultrapassada.



«Não sei quem falou em desilusão, mas essa continua na mesma. Não saiu. Somos um clube que está habituado a estar na melhor prova de clubes do Mundo. Temos uma nova competição na Europa e temos de dignificar a grandeza do FC Porto», referiu.



O FC Porto perdeu, nesta janela de transferências, a figura principal da equipa: Luis Díaz. Dias após o fecho do mercado de transferências, o treinador dos dragões assumiu publicamente que era necessário «refazer objetivos».



Bem-disposto, Conceição partilhou um episódio que ocorreu no treino desta manhã com os jogadores para frisar que o objetivo é «chegar o mais longe possível» na Liga Europa.



«As pessoas vão buscar as minhas declarações após o fecho do mercado. A prioridade é o campeonato, ponto. Vou contar uma coisinha muito rápido. Entrámos para o campo e a imprensa foi chamada dois ou três minutos a seguir. Eles começaram na brincadeira, já sabem como é um grupo de trabalho. 'Já não estamos na Champions League, estamos na Liga Europa e só há duas câmaras. Normalmente isto está cheio'. Quando reuni o grupo, disse que estar no FC Porto e jogar contra uma equipa da terceira divisão é estar sempre na Champions. Os jogadores têm de encarar todos os jogos como se estivessem no jogo mais mediático das suas vidas. Entramos para a Liga Europa com provas dadas na Liga dos Campeões e queremos chegar o mais longe possível», referiu, em conferência de imprensa.



Para chegar «o mais longe possível» na prova, o FC Porto tem de ultrapassar a Lazio no play-off de acesso aos oitavos de final. A primeira mão joga-se esta quinta-feira, às 20h00, no Dragão.