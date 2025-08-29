Rangers e Salzburgo (pote 1), Estrela Vermelha e Plzen (pote 2), Nice e Nottingham Forest (pote 3), Malmö e Utrecht (pote 4) são os adversários do FC Porto na fase de liga da Liga Europa, ditou o sorteio realizado na manhã desta sexta-feira, no Mónaco.

Os dragões, integrados no Pote 1, vão receber Rangers, Estrela Vermelha, Nice e Malmö. De recordar que o emblema francês, no passado orientado por Francesco Farioli, foi eliminado pelo Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Além disso, o FC Porto anunciou esta semana a contratação Pablo Rosario, médio proveniente do Nice.

Fora do Dragão, a turma de Farioli vai defrontar os austríacos do Salzburg, os checos do Plzen, os ingleses do Forest (de Nuno Espírito Santo, treinador dos portistas em 2016/17) e os neerlandeses do Utrecht.

Em suma, FC Porto e Sp. Braga partilham quatro adversários: Rangers, Estrela Vermelha, Nottingham e Nice.

Fica apenas por conhecer-se a ordem dos jogos das oito jornadas, que vai ser anunciada pela UEFA no sábado.

O formato da competição

Esta é a segunda época com o novo formato da Liga Europa. Os oito primeiros classificados apuram-se diretamente para os “oitavos”, enquanto os clubes classificados do nono ao 24.º lugar vão jogar um play-off de apuramento para os “oitavos”. Os clubes que ficarem do 25.º ao 36.º lugar são eliminados das competições da UEFA.

As datas das jornadas:

1.ª: 24/25 setembro

2.ª: 2 outubro

3.ª: 23 outubro

4.ª: 6 novembro

5.ª: 27 novembro

6.ª: 11 dezembro

7.ª: 22 janeiro

8.ª: 29 janeiro