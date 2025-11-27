Os regressos de Jan Bednarek e Victor Froholdt, recuperados de lesão, devem levar Francesco Farioli a recuperar o onze que mais vezes utilizou esta temporada no importante duelo com o Nice, para a Liga Europa.

Tendo em conta o último jogo, frente ao Sintrense para a Taça de Portugal, devem voltar à titularidade Diogo Costa, Alberto Costa e Jakub Kiwior, para além dos já citados Bednarek e Froholdt.

No Nice, que segue numa sequência de quatro derrotas consecutivas e ainda não pontuou nesta edição da Liga Europa, o português Tiago Gouveia integra a convocatória, podendo ir a jogo no Dragão.

ONZE PROVÁVEL DO FC PORTO: Diogo Costa, Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Francisco Moura, Alan Varela, Victor Froholdt, Gabri Veiga, Pepê, Borja Sainz e Samu.

ONZE PROVÁVEL DO NICE: Yehvann Diouf, Antoine Mendy, Juma Bah, Kojo Oppeng, Jonathan Clauss, Charles Vanhoutte, Salis Samed, Melvin Bard, Mohamed-Ali Cho, Terem Moffi e Sofiane Diop.

O FC Porto-Nice tem início agendado para as 17h45 desta quinta-feira e pode ser acompanhado, ao minuto, pelo Maisfutebol.