Diogo Costa, jogador do FC Porto, em declarações à Sport TV, após a derrota por 3-2 na visita ao Bodo/Glimt, na primeira jornada da Liga Europa:

«[FC Porto entrou bem, mas as coisas pioraram] Entrámos bem, a ganhar. Sabíamos perfeitamente o jogo que eles iam fazer, não soubemos parar as transições deles, estavam fortíssimos. Na primeira parte fizemos apenas uma falta e temos de fazer faltas para parar os contra-ataques. Não esta nada perdido, faltam sete jogos. É aprender com os erros e trabalhar.»

«[Por que não conseguiram contrariar as transições? Faltou agressividade e intensidade] Faltou agressividade, sobretudo, na primeira parte. Todos têm jogadores poderosos e temos de saber parar estes ataques.

Arriscámos o nosso jogo e não soubemos parar outra vez as transições, houve outra vez falta de eficácia. Sabemos o que faltou e, em função disso, temos de trabalhar e estar mais concentrados neste tipo de jogos.»