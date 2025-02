Diogo Costa, em declarações na flash interview da SportTV, após o empate a um golo entre FC Porto e Roma, a contar para a primeira mão do play-off da Liga Europa:

«Golo do Moura? É um treino diário constantemente bater bolas, mas é algo que pode sair no momento, há que tomar uma boa decisão. Realçar a segunda parte, onde competimos muito mais do que na primeira e fizemos o golo.»

«Como todos sabem, a mudança de sistema é uma mudança em que cada um tem de dar o melhor de si. Claro que ainda temos de trabalhar muito e melhorar, para entender o que o mister quer. Tudo isto exige muito foco e vontade de melhorar.»

«Eliminatória? Continuamos no jogo e a poder passar a eliminatória, temos 90 minutos para trazer a vitória e queremos também agradecer aos adeptos que estiveram connosco, vamos com tudo ao jogo no estádio da Roma.»