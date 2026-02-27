Diretor-desportivo do Estugarda: «FC Porto? Espera-nos um grande desafio»
Fabian Wohlgemuth fala com respeito, mas também confiança antes dos oitavos de final da Liga Europa
O diretor-desportivo do Estugarda, Fabian Wohlgemuth, assumiu que o confronto com o FC Porto, nos oitavos de final da Liga Europa, será exigente, destacando a qualidade dos dragões.
«Vamos defrontar um adversário que se qualificou diretamente para os oitavos de final, depois de ter ficado em quinto lugar na fase de liga e que lidera a Liga portuguesa. Espera-nos um grande desafio, um desafio que encaramos com todo o respeito, mas também com confiança e grande expectativa», afirmou em Nyon, onde decorreu o sorteio.
O dirigente sublinhou ainda o significado especial desta presença na fase a eliminar, 13 anos depois da última vez, após o Estugarda, com o ex-Sporting Tiago Tomás em destaque, ter afastado o Celtic no play-off.
De recordar, a primeira mão acontece a 11 ou 12 de março na Alemanha, já a segunda a 18 ou 19 do mesmo mês no Estádio do Dragão.