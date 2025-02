Tiago Djaló foi o jogador do FC Porto escolhido para falar aos jornalistas na antevisão da partida da primeira mão do acesso aos «oitavos» da Liga Europa.

Sobre o encontro com a Roma, o central português espera que os dragões entrem com energia e aponta para a importância da concentração «desde o primeiro minuto».

«É um FC Porto com muita energia, é um FC Porto forte desde o primeiro minuto, porque a Roma é uma equipa que joga bem, tem jogadores com muita qualidade, então eu acho que se nos concentrarmos desde o primeiro minuto, estaremos mais próximos de ganhar o jogo.»

Djaló está emprestado pela Juventus aos «azuis e brancos» mas o foco do internacional português está na cidade invicta, pelo menos, «até ao final da época».

«Neste momento estou emprestado, só estou focado em dar o meu melhor, tenho contrato com o FC Porto até ao final da época e acho que isso é o que interessa. Acho que não vale a pena pensar no futuro, temos um jogo importante amanhã, então acho que tenho de me focar nisso e mais tarde, com mais tempo, pensarei no meu futuro», atirou.

O FC porto joga com a Roma esta quinta-feira, a primeira mão do acesso aos oitavos de final da Liga Europa, às 17h45, uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.