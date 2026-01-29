O FC Porto recebe o Rangers esta noite, no Estádio do Dragão, em busca de conseguir o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa. Os dragões entram para a derradeira jornada no nono lugar e, por isso, com tudo em aberto, enquanto os escoceses ocupam o 32.º posto e já estão matematicamente eliminados, daí Danny Röhl ter anunciado que vai promover mudanças no onze.

Ora, quanto à equipa portista, a principal dúvida é na baliza. Diogo Costa é dono e senhor das redes azuis e brancas, mas não treinou na véspera por estar com febre e até poderá abrir a porta da titularidade a Cláudio Ramos.

De resto, Francesco Farioli está obrigado a mexer na defesa, isto porque Thiago Silva não está inscrito na UEFA. Assim sendo, a dupla polaca formada por Jan Bednarek e Jakub Kiwior deverá alinhar no eixo central, com Francisco Moura no lado esquerdo.

Além destas alterações, Farioli poderá promover um ou outro ajuste no ataque.

FC Porto e Rangers já se defrontaram em seis ocasiões, com três triunfos dos escoceses, dois empates e apenas uma vitória dos dragões.

O apito inicial no Dragão está marcado para as 20h00 e poderá seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.

Confira, na galeria associada, o onze provável do FC Porto.