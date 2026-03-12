Estugarda-FC Porto (ONZES): Farioli muda oito, Tiago Tomás começa no banco
Treinador dos dragões faz uma autêntica revolução no onze inicial
Francesco Farioli dá seguimento à gestão física meticulosa dos seus jogadores em Estugarda, promovendo, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, oito alterações no onze inicial comparativamente ao do jogo com o Benfica, no último domingo.
Os únicos resistentes nos dragões são Diogo Costa, Alberto Costa e Jan Bednarek, confirmando-se o regresso anunciado na véspera de Borja Sainz, que terá a companhia de William Gomes e Terem Moffi no ataque, apoiados de perto por Rodrigo Mora.
No Estugarda, o português Tiago Tomás começa a partida no banco, com Sebastian Hoeness a fazer quatro mexidas na equipa inicial em comparação com o jogo do último fim de semana na Bundesliga, com o Mainz.
Saltam para a titularidade Nikolas Nartey, Finn Jeltsch e Ramon Hendriks, no setor mais recuado, bem como o artilheiro da equipa na Liga Europa, Bilal El Khannouss.
ONZE DO ESTUGARDA: Nubel, Nartey, Jeltsch, Chabot, Hendriks, Karazor, Stiller, El Khannouss, Undav, Leweling e Demirovic.
ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa, Alberto Costa, Thiago Silva, Jan Bednarek, Zaidu, Seko Fofana, Pablo Rosario, Rodrigo Mora, William Gomes, Borja Sainz e Terem Moffi.
O Estugarda-FC Porto, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, arranca às 17h45 e pode ser acompanhado, ao minuto, no Maisfutebol.