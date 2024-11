Stephen Eustáquio, em declarações à flash interview da SportTV, após a derrota do FC Porto no reduto da Lazio, por 2-1, na quarta jornada da fase de liga da Liga Europa:

«Pecámos nos momentos-chave do jogo, tanto no fim da primeira como da segunda parte. E um sentimento muito triste, porque acho que merecíamos pontuar ou até ganhar. Saímos daqui com a derrota por causa dos momentos-chave. Parabéns à Lazio, mas acho que fomos a melhor equipa, esta noite.»

«Ainda faltam muitos jogos e temos de os ganhar. A Lazio estava em primeiro lugar antes desta jornada e sinto que fizemos um excelente jogo num estádio difícil, precisávamos deste jogo e de pontuar. Vamos com confiança máxima para o jogo deste domingo, frente ao Benfica.»