Fábio Vieira diz que «só um grande Porto poderá levar de vencida a Roma» e, assim, apurar-se para os oitavos de final da Liga Europa, depois do 1-1 no jogo da primeira mão, no Estádio do Dragão.

«Temos o jogo bem preparado, tendo em conta o que o mister nos pediu para fazer. Sabemos que não há jogos iguais. Temos de estar no máximo das nossas capacidades, porque vamos defrontar uma boa equipa, com boas individualidades», disse o médio, que sublinhou que a Liga Europa «é uma competição importante» para o clube.

«Neste momento estamos na Liga Europa e no campeonato nacional. Olhamos muito para o que podemos alcançar num futuro próximo. Vamos dar tudo para conseguir atingir o título nas duas competições. O jogo mais importante é o de amanhã com a Roma. A equipa está confiante», assegurou Fábio Vieira.

Ainda que emprestado pelo Arsenal, o criativo é um dos jogadores com mais anos de dragão ao peito no plantel portista. «Já conheço esta casa há muitos anos. Sinto que posso ser uma voz ouvida no balneário, mas todos no grupo são muito importantes», assegurou, antes de falar do nova era com Martín Anselmi ao leme.

«Todos têm um papel importante para as ideias do treinador. É um sistema tático diferente do que estávamos habituados, precisamos de tempo para nos adaptarmos o máximo que conseguirmos, tentando sempre assimilar e colocar em campo o que o treinador pede. Temos vindo a melhorar de jogo para jogo. Estando lá as ideias e os jogadores no seu máximo, as coisas acabam por fluir naturalmente», acredita Fábio Vieira.

O FC Porto joga no Olímpico, esta quinta-feira, frente à Roma, o seu destino na Liga Europa, depois do 1-1 na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final. A partida arranca às 17:45 e tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.