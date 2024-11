Declarações de Fábio Vieira à Sport TV, na flash interview posterior ao Anderlecht-FC Porto (2-2):

[Análise]

«Eu acho que nos tem acontecido muito sofrermos o golo do empate logo a seguir a estarmos em vantagem. Estamos numa fase muito complicada, viemos com a mentalidade certa, preparados para ganhar, mas acabámos por sofrer mais um golo um no final.»

[Anderlecht foi mais difícil do que esperavam?]

«Nós entrámos no jogo com o máximo espírito para ganhar, era o principal objetivo. Sofremos o 1-1, tentámos ir para cima deles na segunda parte. Temos de ter mais maturidade para perceber os momentos do jogo. Vamos para casa frustrados.»

[Empate dá motivação para sair da série negativa?]

«A motivação é querer sair deste momento bastante difícil para os jogadores e adeptos. Temos de estar todos unidos. Uma palavra de apreço para os adeptos, eles que vieram para aqui apoiar-nos depois de toda a contestação, o que é natural.»