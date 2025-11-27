Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 3-0 ante o Nice, em jogo da quinta jornada da fase de liga da Liga Europa:

Compromisso e confiança da equipa:

«Penso que não há algo de especial, o grupo é comprometido, sério e profissional, por isso a mensagem foi clara. Acredito que o Nice tem qualidade, organização, embora não esteja no seu melhor momento, mas como viram hoje, se concedermos algo, é uma equipa que pode criar ocasiões. Penso que os jogadores entenderam a mensagem, abordaram o jogo muito bem. Claro que o golo madrugador ajudou a colocar o jogo na direção certa, mas apreciei a forma como abordámos toda a primeira parte, não permitindo ocasiões.»

«Na segunda parte, penso que baixámos um pouco o nível, baixámos a posse de bola, a eficácia de passe e isso permitiu algumas situações que nos podiam custar um golo contra, mas o resultado é bom e, sem sofrer golos, é importante para seguir em frente.»

Alan Varela saiu ao intervalo:

«Ele sofreu um golpe forte no joelho e na tíbia, por isso decidi tirá-lo, como viram ele estava a mancar no fim do jogo e vamos ver amanhã.»