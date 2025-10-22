Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Nottingham Forest para a Liga Europa. O jogo da terceira jornada da fase de liga está agendado para as 20 horas de quinta-feira:

Impacto da troca de treinador no Nottingham Forest

«Sobre a crise ou o período difícil (do adversário), isso faz parte do futebol. Um par de maus ou bons resultados são capazes de mudar as coisas muito rapidamente. Não é algo a que devamos prestar muita atenção. Aquilo que sabemos é o valor de uma equipa que esteve no top 4 (da Premier League) durante quase toda a época (passada) e que perdeu o acesso à Liga dos Campeões por um ponto. No último verão investiu mais de 200 milhões de euros em reforços. É nisso que nos temos de focar amanhã. Além de tudo isso, mudaram três excelentes treinadores. Todos têm a sua visão do futebol e a chegada de Sean Dyche vai trazer uma ligação forte com o clube e a cidade. Ele vive nesta zona. Amanhã, o jogo vai requerer muita atenção da nossa parte. Temos de estar preparados».

Ainda sobre o Nottingham:

«Claro que, no sábado, soubemos das notícias [ndr: saída do treinador Ange Postecoglou] e tivemos de atirar para o lixo todo o trabalho, especialmente o do departamento de análise, sobre o treinador anterior. Depois, preparámos os principais candidatos e, desde terça-feira de manhã, colocámos toda a nossa atenção no novo treinador. Como sabem, ele tem um forte vínculo com o clube. Por isso, amanhã não é só um jogo de futebol. Há muitos fatores emocionais que vão afetar o jogo. É um treinador com uma identidade clara e devo dizer que, no meu clube anterior [ndr: Ajax], via vídeos dos seus anteriores clubes, especialmente do Burnley, pelo espírito da equipa, a forma como defendiam a baliza. Há cenários que analisámos e estamos prontos para diferentes cenários e também para os que não estão no papel.»

