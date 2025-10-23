Francesco Farioli, treinador do FC Porto, faz a análise, na Sport TV, à derrota do FC Porto frente ao Nottingham Forest (2-0) para a fase regular da Liga Europa:

Análise ao jogo

«É claro que não foi o resultado que queríamos. Jogámos um jogo muito importante, gerimo-lo muito bem. Concedemos dois penáltis e nada mais frente a uma equipa com muita qualidade, individual e coletivamente. Criámos boas oportunidades, apesar de termos perdido alguma precisão no último passe em alguns momentos. Tivemos uma excelente atitude e espírito. Vamos para casa com a cabeça erguida e à espera do próximo jogo.»

O que custou mais?

«É difícil dizê-lo. Fizemos tudo o que pretendíamos. Faltou-nos alguma precisão, em alguns momentos maior presença na área contrária, mas defendemos muito bem. Merecíamos um pouco mais.»

Primeiro golo foi um momento-chave?

«Eles têm o seu estilo de jogo, mas nós controlámos o jogo. Na ocupação dos espaços, estivemos melhor do que eles. O primeiro penálti surge de uma bola a meio-campo, o segundo é um contacto na área.»

Resposta da equipa

«Não prometemos nada. Estamos aqui para trabalhar no duro. Tal como depois das vitórias dizia que temos de esquecer o último jogo e pensar no próximo, aqui é igual. Vamos estar totalmente focados no jogo de segunda-feira, difícil, frente a uma das equipas que começou muito bem a temporada. Temos de trabalhar e de continuar em frente.»

