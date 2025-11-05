Farioli confirma Zaidu a titular e admite: «Temos de gerir algumas situações»
Treinador do FC Porto recorda dificuldades impostas pelo Sp. Braga na última jornada da Liga
Francesco Farioli, treinador do FC Porto, admite gerir o desgaste acumulado de alguns jogadores em Utrecht, depois de um jogo «muito exigente» com o Sp. Braga para a Liga portuguesa, e garante que Zaidu vai ser titular nos Países Baixos:
Sequência exigente de jogos
«Para nós, só importa o jogo de amanhã. Vimos de um jogo muito complicado frente ao Sp. Braga, fisicamente. Foi o mais complicado da temporada, um jogo muito exigente. Temos de gerir algumas situações, mas vamos apresentar o melhor onze possível para conseguirmos vencer. Queremos somar o máximo de pontos possíveis para nos tentarmos qualificar o mais rápido possível.»
Situação de Zaidu
«Infelizmente, na Liga só podemos escolher 20 jogadores. O Martim (Fernandes) pode jogar como lateral na direita e na esquerda, tenho de tomar decisões. Mas amanhã o Zaidu vai ser titular.»