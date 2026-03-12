Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória com o Estugarda (2-1) a contar para a primeira mão dos «oitavos» da Liga Europa.

Equipa perdeu o controlo depois do segundo golo

«Acredito que estivemos muito bem. Antes do jogo, falamos de oito mudanças. Então foi muito importante chegarmos com a energia certa. Esperávamos um jogo aberto e foi de ambos os lados. Depois do segundo golo, tivemos alguns momentos em que perdemos um pouco o controlo. Mas acho que, em geral, a performance foi muito positiva.»

Grande jogo de Seko Fofana

«Seko fez um bom jogo. Muitos momentos de ‘box to box’. Então, acho foi um jogo muito grande também para ele. Ele está a chegar a um nível muito alto. Acho que a equipa está a crescer. Mas, como eu disse, nada está feito.»

Foco no Moreirense

«Jogaremos contra uma equipa que é quarta na Bundesliga. Então, diz muito sobre o nível do nosso oponente. Acho que fizemos um grande jogo em termos de mentalidade e atitude. Temos de continuar. Primeiro o Moreirense e depois pensaremos sobre o Estugarda.»