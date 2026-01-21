Francesco Farioli volta a abordar as declarações de Mourinho sobre a previsibilidade da sua equipa e fala numa forma de jogar «articulada» do FC Porto. Quanto a uma eventual conquista da Liga Europa, à semelhança de Villas-Boas em 2010/11, o técnico garante que a caminhada até Istambul é «longa»:

Liga Europa conquistada por Villas-Boas há 15 anos...

«A jornada é longa, ainda estamos numa fase em que nos temos de qualificar. Falta muito para chegar a Istambul. A jornada é baseada em trabalho, o que trazemos e a família portista nos traz. Os últimos dois jogos foram muito difíceis, nesses momentos o Dragão e os adeptos fizeram-nos sentir o apoio e a presença deles. É a parte mais importante nesta jornada. Estamos no meio de muitas corridas e vamos tentar fazer tudo bem em todas as competições, vão existir muitos desafios.»

Condições climatéricas na Chéquia

«Tenho de salientar as pessoas que trabalham aqui, porque o relvado está em ótimas condições tendo em conta a meteorologia e, sobretudo, porque estão cinco graus (negativos) aqui. O relvado está bom para jogar futebol e fizeram um bom trabalho. Só isso já é um bom fator. Concordo com o treinador adversário quando aponta algumas semelhanças entre nós, porque eles gostam de recuperar a bola no meio-campo adversário e as duas equipas vão defrontar-se com vontade de ser agressivas. Vai ser um jogo cheio de contactos e duelos.»

FC Porto é uma equipa difícil de ler?

«Fazemos o que temos de fazer, não estamos focados no julgamento que recebemos de fora. Sentimos que a nossa forma de jogar é articulada, porque apresenta diferentes possibilidades tendo em conta diferentes cenários. Acho que ambos os comentários estão corretos (Mourinho e técnico do Plzen), mediante a forma como olhamos para a questão.»