Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Nottingham Forest, a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, comentou um momento de comunhão entre os adeptos e Moffi e Francisco Moura no final do triunfo por 3-1 diante do Estoril, na 29.ª jornada do campeonato.

Moffi e Francisco Moura com «pazes feitas» com os adeptos

«Mencionou um episódio que me deixou contente, por vários motivos. O Francisco [Moura] e o Terem [Moffi] são dois tipos que dão tudo o que têm. Podem vir de uma performance com alguns erros, o Francisco viveu um momento que não foi fácil. E estamos na corrida para ter todos a bordo. O Jardel teve a iniciativa de expor estes jogadores aos adeptos. Diz muito do ambiente em que estamos, onde todos assumem papel-chave, às vezes papel invisível. O trabalho de todos não é garantia de troféus ou títulos, mas quando todos assumem um papel de certa forma, ficamos mais perto de ser bem-sucedidos. A família portista, este espírito e vontade, esta participação de todos os que são próximos da equipa, é o que precisamos.»