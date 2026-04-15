Francesco Farioli, treinador do FC Porto, fez esta quarta-feira a conferência de imprensa de antevisão à partida da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, diante do Nottingham Forest, esta quinta-feira às 20h. O técnico italiano reconhece que já não haverá muitas surpresas entre as equipas, que já se defrontaram duas vezes esta temporada, e aponta Pablo Rosário para o lugar de Martim Fernandes na lateral.

Antevisão do encontro

«Estamos com o estado de espírito certo, não poderíamos estar melhor a nível físico e mental, o trabalho tem sido muito positivo. Mas sabemos as dificuldades que vamos encontrar neste jogo. Temos de respeitar bastante o adversário, mas temos o desejo claro que jogar todas as nossas cartas.»

Terceiro jogo entre Nottingham Forest e FC Porto esta época

«Acredito que jogar aqui deu-nos uma boa imagem do ambiente, o possível impacto dos adeptos. Os dois jogos deram-nos uma imagem clara da qualidade dos jogadores adversários. Quanto ao plano tático, acredito que ainda há espaço para algumas mudanças, pelo facto de, quando jogámos aqui pela última vez, o treinador era o Sean Dyche e agora é o Vítor Pereira. Esperamos algumas variações e temos de estar preparados. Temos algum conhecimento, por um lado, mas por outro, temos de estar prontos para variações.»

Martim Fernandes lesionado

«A solução pode ser o Pablo [Rosário], há muitos jogos tem-nos ajudado em posições diferentes, também a lateral-direito É a alternativa mais lógica, mas há outras possibilidades.»

Ambição para os troféus que faltam

«Acho que uma boa exibição [Estoril] ajuda sempre a reforçar e a construir confiança. Mas, na verdade, desde o início da temporada que estamos sujeitos a um ritmo e a exigências muito elevadas, porque jogamos partida após partida, em diferentes competições, contra adversários de níveis distintos, com ritmos e exigências variados. Penso que a equipa, e já o referi depois do jogo com o Estoril, tem uma capacidade notável de se reajustar ao modelo e ao tipo de jogo que cada partida exige. Mas, acima de tudo, para mim, destacam-se o espírito, a coesão, a ambição e a vontade de entrar em campo para dar tudo. É verdade que provavelmente o jogo com o Famalicão não esteve ao nível a que estamos habituados, mas considero que foi apenas um momento menos conseguido numa temporada que, até agora, tem sido muito positiva, marcada por muitas boas exibições e por uma clara intenção de lutar por tudo, porque estamos a trabalhar a um nível que nos permite ter ambição.»