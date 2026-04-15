Farioli: «Estamos a trabalhar a um nível que nos permite ter ambição»
Treinador do FC Porto garante que os dragões estão prontos para enfrentar um ambiente difícil frente ao Nottingham Forest
Treinador do FC Porto garante que os dragões estão prontos para enfrentar um ambiente difícil frente ao Nottingham Forest
Francesco Farioli, treinador do FC Porto, fez esta quarta-feira a conferência de imprensa de antevisão à partida da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, diante do Nottingham Forest, esta quinta-feira às 20h. O técnico italiano reconhece que já não haverá muitas surpresas entre as equipas, que já se defrontaram duas vezes esta temporada, e aponta Pablo Rosário para o lugar de Martim Fernandes na lateral.
Antevisão do encontro
«Estamos com o estado de espírito certo, não poderíamos estar melhor a nível físico e mental, o trabalho tem sido muito positivo. Mas sabemos as dificuldades que vamos encontrar neste jogo. Temos de respeitar bastante o adversário, mas temos o desejo claro que jogar todas as nossas cartas.»
Terceiro jogo entre Nottingham Forest e FC Porto esta época
«Acredito que jogar aqui deu-nos uma boa imagem do ambiente, o possível impacto dos adeptos. Os dois jogos deram-nos uma imagem clara da qualidade dos jogadores adversários. Quanto ao plano tático, acredito que ainda há espaço para algumas mudanças, pelo facto de, quando jogámos aqui pela última vez, o treinador era o Sean Dyche e agora é o Vítor Pereira. Esperamos algumas variações e temos de estar preparados. Temos algum conhecimento, por um lado, mas por outro, temos de estar prontos para variações.»
Martim Fernandes lesionado
«A solução pode ser o Pablo [Rosário], há muitos jogos tem-nos ajudado em posições diferentes, também a lateral-direito É a alternativa mais lógica, mas há outras possibilidades.»
Ambição para os troféus que faltam
«Acho que uma boa exibição [Estoril] ajuda sempre a reforçar e a construir confiança. Mas, na verdade, desde o início da temporada que estamos sujeitos a um ritmo e a exigências muito elevadas, porque jogamos partida após partida, em diferentes competições, contra adversários de níveis distintos, com ritmos e exigências variados. Penso que a equipa, e já o referi depois do jogo com o Estoril, tem uma capacidade notável de se reajustar ao modelo e ao tipo de jogo que cada partida exige. Mas, acima de tudo, para mim, destacam-se o espírito, a coesão, a ambição e a vontade de entrar em campo para dar tudo. É verdade que provavelmente o jogo com o Famalicão não esteve ao nível a que estamos habituados, mas considero que foi apenas um momento menos conseguido numa temporada que, até agora, tem sido muito positiva, marcada por muitas boas exibições e por uma clara intenção de lutar por tudo, porque estamos a trabalhar a um nível que nos permite ter ambição.»