Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após o triunfo por 3-0 sobre o Nice, numa partida a contar para a quinta jornada da Liga Europa.

Análise do jogo

«Mais fácil? Não, de todo. Claro que o golo cedo ajudou a colocar o jogo na direção certa. Acho que depois a exibição, especialmente na primeira parte, foi muito boa. Concedemos quase nada contra uma equipa que, na frente, tem qualidade para ser perigosa no contra-ataque ou em algumas combinações. Portanto, penso que foi, sobretudo na primeira parte, muito bem jogado. Na segunda parte, acho que baixámos um pouco na posse de bola, a precisão de passe desceu um pouco. E isso abriu o jogo para alguns momentos 'sujos' que nos poderiam ter custado um golo, apesar de não termos concedido muito.

Portanto, é bom ter resultados positivos, mais uma baliza inviolada. E, sobretudo, a oportunidade agora de mudar rapidamente o chip para preparar o Estoril, que em 72 horas será o nosso próximo adversário aqui no Dragão.»

Palavras para os jogadores

«Sim, acho que esta parte de estar ligado, focado, atento a cada momento é essencial no futebol em geral. Claro que o golo do 1-0 ajudou a pôr o jogo na direção certa. Mas repetir que estava 0-0, porque só tinha passado um minuto… Se te desligas depois disso, às vezes é difícil voltar a encontrar a luz. Por isso foi importante manter a mente afiada, o desejo de marcar o segundo golo o mais cedo possível, se fosse possível. E acho que nisso estivemos bem. Claro que a exibição do Gabri hoje foi de topo: dois golos, a assistência que originou o penálti para o Samu. Portanto, acho que houve muitas coisas boas e há sempre áreas para melhorar. A gestão da bola na segunda parte, alguns momentos em que podíamos ter explorado melhor o espaço pela frente. Agora é tempo de virar a página, mudar o chip para a Liga, porque a nossa maratona continua.»

Posicionamento de Gabri Veiga

«Claro que esperamos certas coisas, mas depois depende sempre dos jogadores estarem lá quando o momento surge. E de tomarem a decisão certa, aproveitando a oportunidade. Acho que o jogo do Gabri hoje foi realmente muito bom. Não é o primeiro jogo em que o vemos neste nível. Tenho em mente outros jogos em que já mostrou quem é com bola, decidindo com golos ou assistências. Mas também pelo esforço que faz pela equipa. Isso é muito bom e muito importante para nós.»

Elogios a Deniz Gül

«Acho que esteve bem. A sua contribuição foi fundamental na ação do penálti. Ligou bem com o Gabri e isso levou-nos à situação de campo aberto. Portanto, acho que esteve bem. Claro que precisa de trabalhar, porque não é a sua posição natural. Mas acho que nos deu o contributo que procurávamos.»

Dez pontos conquistados

«É importante ganhar contra uma equipa vinda de um campeonato do top-5. Agora teremos mais três jogos, dois deles aqui no Dragão. Como mencionei na entrevista anterior, quero realmente agradecer aos adeptos. Mesmo com o início antecipado do jogo, deixaram o estádio praticamente cheio. Precisamos deles e vamos precisar deles neste novo bloco com muitos jogos em casa.»