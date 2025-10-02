Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na flash interview da Sport TV que se seguiu ao triunfo, por 2-1, frente ao Estrela Vermelha, para a Liga Europa:

Oito mudanças na equipa

«O espírito esteve lá. Na primeira parte, antes do golo [sofrido], o jogo estava controlado. Gerimos bem todos os momentos, com e sem a bola. Com a bola, podíamos ter feito um pouco melhor, mas no geral estivemos bem, contra uma equipa que jogou um pouco diferente do habitual. O golo que sofremos foi uma distração numa bola parada, não estivemos bem na segunda bola. Há muitas coisas em que temos de continuar a trabalhar, mas no geral foi um resultado positivo e uma boa exibição da equipa».

Nona vitória seguida

«O lance do segundo golo é uma boa imagem do que queremos ser. Estamos longe de ser perfeitos, mas o espírito e o desejo estão lá. É um lance com três ou quatro ressaltos, com um contributo fantástico do Gabri (Veiga) e do Victor (Froholdt), e na parte final com o Pepê a conduzir a bola e, em frente ao guarda-redes, decidiu simplificar as coisas para o Rodrigo (Mora)».

Rodrigo Mora como avançado

«Disse, no início da época, que ele pode jogar em mais do que uma posição. Quando o Deniz (Gul) começou a ter algumas cãibras, pensei que, talvez, fosse uma oportunidade de o colocar (Rodrigo Mora) a jogar como “falso 9”. O Rodrigo pode ser opção em várias posições. Para além do golo, teve dois ou três momentos muito bons, especialmente quando apareceu em zonas mais adiantadas do terreno. O golo recompensou a sua exibição».

FC Porto é candidato a vencer a Liga Europa?

«Primeiro, temos de nos qualificar (para a fase a eliminar). É uma caminhada longa, faltam ainda seis jogos. Na última época, no Ajax, começámos com três vitórias e um empate, mas só nos qualificámos no último jogo. Enquanto não fizermos 15 ou 16 pontos, é difícil sentir que já nos qualificámos. Temos de continuar a trabalhar. É um resultado importante, o segundo a chegar nos últimos minutos do jogo, mas temos de continuar a melhorar. Os padrões da Liga Europa são muito elevados e temos de estar prontos para eles».

