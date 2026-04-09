Francesco Farioli, em declarações na flash interview da SportTV, após o empate a um golo entre o FC Porto e o Nottingham, na primeira mão dos «quartos» da Liga Europa:

Análise ao empate com o Nottingham

«Houve uma equipa que tentou fazer tudo para ganhar e fomos nós. Tivemos muitas oportunidade e remates enquadrados com a baliza, criámos o suficiente para chegar à vitória. Mas se nos falta o instinto matador perdemos pontos, foi o que aconteceu. Em cinco ou seis minutos tivemos o autogolo e a lesão do Martim, não mudou a dinâmica, mas é um momento para reconectar. Tivemos alguns momentos na primeira parte onde não estivemos ao nível pretendido. Quando temos algumas ocasiões de golo e não marcamos, temos de perceber que quando é o momento para matar temos de matar. Não estivemos ao nível necessário na área do adversário.»

Entrada do FC Porto no jogo...

«Os primeiros minutos foram bem jogados, tivemos bons momentos com bola e boas transições. O jogo foi bem jogado, ainda que nos tenha faltado alguma intensidade, temos de voltar com a mesma fome e espírito que sempre temos. Contra uma equipa de Liga Inglesa, criar este número de oportunidades e acabar com um empate é difícil.»

Oportunidade «perdida» e treinar o instinto matador

«A reação do estádio foi fantástica ao autogolo do Martim. Quando falamos de família é quando as coisas estão bem, mas sobretudo quando estão mal. Demos alguma energia ao Nottingham nesse momento. Se falamos da oportunidade para nos qualificar-mos, hoje perdemos uma oportunidade para ficarmos em boa posição para seguir em frente. Ainda falta a segunda mão e vamos dar tudo para seguir em frente. Não sei se é possível treinar o instinto matador, mas temos de encontrar a forma de o fazer.»