Francesco Farioli, treinador do FC Porto, analisa o Nice, próximo adversário na Liga Europa, em conferência de imprensa:

Análise ao adversário

«Analisámos os adversários, damos-lhes o respeito que merecem. Nice é uma equipa muito boa, orientada por um dos melhores treinadores franceses da última década. Teve um período incrível no Lens, em que quase venceu uma Liga ao PSG (em 2023). Esta época, vive um momento de dificuldade, mas é apenas um momento. O jogo de amanhã vai ser muito físico, frente a uma equipa que defende sempre homem a homem. Vai ter muitos duelos e transições. Vai ser um jogo aberto entre duas equipas que querem vencer o jogo.»

Impacto da derrota do Nice com o Marselha

«Vão jogar da mesma forma, é o estilo que têm. É uma equipa agressiva, espero um jogo difícil, com pressão alta dos dois lados. No jogo com o Marselha, se analisarmos a primeira parte, podiam ter marcado três golos porque tiveram boas oportunidades. Jogaram contra uma equipa forte, pagaram o preço, mas a derrota não muda o seu estilo.»

«O resultado foi injusto. A primeira parte foi muito equilibrada. O nosso foco é analisar o Nice, uma equipa que já teve bons resultados esta época e que em qualquer momento, pela organização e a qualidade dos seus jogadores, pode mudar o rumo do jogo. Temos de ter muito respeito e o desejo de dar aos adeptos uma noite especial no Dragão.»