Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, em conferência de imprensa, após a derrota por 1-0 ante o Nottingham Forest, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, no estádio City Ground, em Nottingham:
Análise ao jogo e à eliminatória
«Depois de uma exibição deste nível, é sobre isto que temos de falar. Nos dois jogos, o da semana passada e o desta noite, penso que o maior desgosto é pelo jogo no Dragão, onde, potencialmente, poderíamos ter marcado dois ou três golos sem qualquer problema.»
«Quanto a esta noite, tivemos novamente as duas maiores oportunidades. O cartão vermelho do Jan [Bednarek] alterou muito a situação. Não foi fácil reajustar a equipa na primeira parte. Ao intervalo, como viram, fizemos quatro substituições, alterámos algumas coisas a nível tático, preparámos um novo jogo em três minutos.»
Prestação da equipa
«E destes jogadores, sinceramente, o que dizer? Estou simplesmente muito orgulhoso deles pelo espírito, pela inteligência que demonstram para compreender o jogo, pelo esforço que colocaram em campo. Por isso, provavelmente merecíamos estar na meia-final, mas temos de aceitar o resultado em campo e é tudo. Virar a página e agora preparar bem o jogo de domingo contra a Tondela.»
Ainda o jogo da primeira mão, que teve o autogolo
«O que aconteceu na semana passada foi um episódio bastante singular, mas o que se pode fazer? É algo que pode acontecer no futebol. Hoje, um golo com um ressalto. Perdemos uma grande oportunidade no início do jogo, quando o resultado estava 0-0: duas bolas na barra... Por isso, acho que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance.