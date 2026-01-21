Francesco Farioli destaca a importância de garantir o mais cedo possível a presença nos «oitavos» da Liga Europa, tendo em conta o calendário apertado do FC Porto. Além disso, o técnico destaca a vertente física do Viktoria Plzen e espera um jogo com muitos duelos:

Análise ao Viktoria Plzen

«É mais difícil de analisar, estão apenas a recomeçar os jogos competitivos e este será o primeiro jogo oficial para eles em 2026. Tiveram uma pré-época em Espanha e fizeram alguns particulares lá, mas temos de estar preparados para os mais diferentes cenários. É certo que temos a nossa ideia de como o adversário vai abordar o jogo, mas apenas vamos perceber isso quando soubermos o onze inicial. A identidade é clara e o que querem fazer em campo também, sabemos o que esperar, uma equipa muito física e forte no homem a homem. Espero um jogo cheio de duelos e onde a vertente física vai fazer a diferença.»

Importância de «escapar» ao play-off

«Um bom resultado pode deixar-nos mais perto do objetivo. A oportunidade de saltar os jogos do play-off, num calendário louco, é importante, já que podemos seguir diretamente para a próxima fase. Em termos de gestão da equipa é bom e que estejamos focados no jogo de amanhã, contra um adversário que ainda não perdeu na Liga Europa. É um jogo cheio de desafios e dificuldades.»

Viktoria Plzen com a melhor defesa da Liga Europa

«Na realidade, a forma como jogamos vai deixar o jogo aberto, com muitas situações para correr em profundidade. Não sei bem como o jogo vai decorrer, o Plzen tem a melhor defesa na Liga Europa e é um dado importante. Quando tivermos uma ocasião de golo temos de estar conectados para marcar. Há que manter o sentimento de não sofrer muitos golos, é algo em que trabalhamos muito e passamos horas a analisar. Ainda hoje tivemos um meeting de 45 minutos sobre o jogo do V. Guimarães, estamos aqui para sermos melhores todos os dias e crescer.»