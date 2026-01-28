Francesco Farioli afirma que o FC Porto «destruiu» fisicamente as últimas quatro equipas que defrontou, quando questionado sobre a gestão do plantel. O técnico revela ainda contactos para ser técnico do Rangers no passado, mas garante que se sente feliz enquanto treinador dos azuis e brancos:

Abordagem do Rangers por Farioli?

«Não posso negar que tive contactos com o clube no passado e o principal foi há uns anos quando Ross Wilson era diretor desportivo. É um grande clube, um clube de grande tradição no Reino Unido e nas competições europeias. Fiquei muito feliz por receber esse tipo de chamadas, mas a vida trouxe-me para outro tipo de projeto muito interessante. Estou feliz por estar no FC Porto e renovei recentemente contrato. O meu futuro durante alguns anos será no FC Porto. Estou muito feliz aqui e a minha família também, neste momento estão felizes por me manterem aqui.»

Gestão do plantel ao longo da temporada

«Não há segredos, tentamos recuperar os jogadores em todos os momentos. É normal que exista alguma tendência para pensar que se jogamos muito a equipa está fatigada, mas a realidade é que nos últimos quatro jogos destruímos fisicamente todas as equipas que defrontámos. Vamos a todo o gás em todos os jogos e não vejo isso em muitas equipas. Não há fatiga, não há nada mais do que uma equipa com muita vontade e energia. Estamos bem física e mentalmente para dar tudo em campo, a época é muito longa e ficaria muito feliz de “saltar” o play-off da Liga Europa. Estamos prontos para competir.»