O regresso em dois dias consecutivos de Froholdt e Bednarek foi um dos temas que marcou a conferência de imprensa de antevisão do duelo frente ao Nice, a contar para a quinta jornada da Liga Europa. Francesco Farioli mostrou-se muito satisfeito com as boas notícias e com a importância de poder «avançar com toda a gente».

Regressos de Froholdt e Bednarek

«Claro, é evidente que é bom ter os jogadores de volta. Os últimos dez dias foram muito positivos porque, além do Nehuén, recuperámos o Luke [de Jong], o Victor [Froholdt] e o Jan [Bednarek]. Portanto, é realmente importante para o jogo de amanhã, importante para o nível da sessão de treino e importante para o grupo continuar a avançar com toda a gente envolvida e pronta para ajudar».

Equipa diferente na Liga Europa?

«Pelo nosso ponto de vista, quando falamos sobre identidade, queremos ser a mesma equipa contra todos os adversários, seja no campeonato ou na Liga Europa. Às vezes, o jogo muda e nós também temos de mudar. Não é só o que queremos no jogo, o adversário também joga. A equipa tem a capacidade para se adaptar a cada cenário e de ler o jogo. Não é adaptar o estilo, mas sim aos momentos do jogo.»

Densidade do calendário

«É um desafio para todos os treinadores e jogadores de equipas grandes. Temos a possibilidade de jogar entre 30 a 32 jogos (na Liga Europa), se nos qualificarmos para as fases seguintes. Temos de jogar a cada três dias e adaptar o calendário para treinar, recuperar e procurar estar sempre bem. Nestes momentos, o treino invisível é muito importante, da forma como comemos, dormimos, como recuperamos entre treinos e jogos. Estas coisas fazem a diferença. Estou contente pelo nível de profissionalismo de toda a equipa. Não há muitos segredos para se atingir o sucesso. A palavra-chave é trabalho.»