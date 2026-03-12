Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa após a vitória (2-1) frente ao Estugarda, a contar para a primeira mão dos «oitavos» da Liga Europa. O técnico italiano garantiu que a equipa está já focada no Moreirense, elogiou o grupo portista e confessou esperar um jogo similar na segunda mão.

Foco já no Moreirense

«A minha forma de pensar é o próximo jogo. O nosso próximo jogo é o Moreirense. Em sete dias vamos pensar novamente no Estugarda. Vamos passo a passo. Se tivermos de nos considerar para algo... estamos no meio de março. Temos muita competição. Vamos mantermo-nos focados no próximo jogo. Já disse aos jogadores que estamos no ‘mood’ Moreirense. Qualquer decisão desta noite vai definir como vamos abordar o jogo do Moreirense, que para nós é o mais importante da temporada.»

Acredita em todo o grupo

«Eu acredito muito nos 23 seres humanos que fazem parte deste grupo. É o que sinto. Quero ter jogos competitivos, treinos competitivos e quero ter toda a gente ligada. Especialmente quero tê-los mental e fisicamente frescos para competir para os próximos jogos que vamos jogar, que esperemos que sejam muitos em três competições diferentes. No final da temporada veremos onde estaremos.»

Jogo da 2.ª volta será similar

«De certeza é bom, mas sinceramente não muda nada (o resultado). Diria o mesmo se estivesse aqui com mais golos de diferença. Isto é a primeira parte de dois jogos. Vamos jogar contra uma equipa que é ‘top’ de uma das melhores cinco Ligas. Já mencionei a qualidade, a fisicalidade e a organização. São treinados por um dos melhores treinadores nas competições europeias. Todos eles elementos devem dar-nos o aviso certo para preparar a segunda parte. De certeza enfrentaremos um jogo que será parecido, com algumas adaptações dos dois lados. Teremos de estar prontos para diferentes cenários.»