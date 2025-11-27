Farioli visa calendário: «Nos próximos jogos não vamos ter o mesmo tratamento»
Liga Europa: FC Porto-Nice, 3-0 (reportagem) | Treinador assume boa semana para o ranking, mas deixa reparos ao que aí vem em dezembro
00:29
«Calendário? Nos próximos jogos não teremos o mesmo tratamento que os nossos colegas»
01:08
«Mensagem para a equipa? Acho que os jogadores entenderam e abordaram bem o jogo»
01:12
Farioli e a qualificação: «Precisamos no mínimo de 15 pontos, ainda falta muito»
00:16
«Alan Varela? Sofreu uma pancada forte no joelho e na tíbia e saiu a coxear...»