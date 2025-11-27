Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 3-0 ante o Nice, em jogo da quinta jornada da fase de liga da Liga Europa. O treinador assumiu que as vitórias dos clubes ajudam o ranking, mas também deixou reparos ao calendário que aí deverá vir em dezembro (entre as jornadas 14 e 16 e com mais uma jornada de Liga Europa e os oitavos da Taça), numa quinta-feira em que o FC Porto saiu com desagrado da reunião da Comissão Permanente de Calendários da Liga e com o que serão os dias de descanso entre jogos no fecho de 2025.

Boa semana de Portugal para o ranking, com vitórias de FC Porto, Sporting e Benfica:

«Claro que é importante melhorar o ranking. Pelo que percebemos, nos próximos jogos não vamos ter, mais uma vez, o mesmo tratamento do que os nossos colegas, mas mais uma vez, quando nos derem o calendário, vamos gerir de acordo com o calendário.»