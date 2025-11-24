O FC Porto começou, esta segunda-feira, a preparar a receção ao Nice, marcada para quinta-feira, a contar para a quinta jornada da fase de liga da Liga Europa.

Depois da vitória por 3-0 frente ao Sintrense e de um dia de folga, o plantel voltou ao Jorge Costa, no Olival, com foco total no próximo compromisso europeu. No boletim clínico, destaque para a evolução para treino condicionado de Bednarek e Froholdt. Já Nehuén Pérez efetuou tratamento e trabalho de ginásio.

A sessão contou ainda com a presença de Luís Gomes e André Oliveira, defesa e médio da equipa B, que trabalharam sob as ordens de Francesco Farioli. O FC Porto regressa ao relvado esta terça-feira de manhã, novamente no Olival, para continuar a preparar o duelo frente aos gauleses.

O FC Porto-Nice tem início às 17h45 da próxima quinta-feira, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.