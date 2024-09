O FC Porto informou, esta segunda-feira, que já não há bilhetes para o jogo com o Manchester United, da segunda jornada da Liga Europa.

O Estádio do Dragão vai estar lotado para receber os «red devils», na próxima quinta-feira, às 20h00.

A equipa de Vítor Bruno chega a este encontro ainda sem qualquer ponto somado, depois da derrota na Noruega, com o Bodo/Glimt (3-2). Já o Manchester United, que vem de uma derrota caseira com o Tottenham (3-0), empatou a um golo na primeira jornada da Liga Europa, com o Twente.