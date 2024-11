Com três vitórias em três jogos e no primeiro lugar desta fase de liga da Liga Europa, a Lazio recebe, esta quinta-feira, o FC Porto e Marco Baroni alerta para a qualidade do adversário no ataque à profundidade.

O técnico da formação romana descarta a influência do «fator casa» para o resultado e destaca a qualidade dos laterais, no sistema de jogo de Vítor Bruno.

«O FC Porto está habituado a este tipo de jogos. Claro que nos agrada jogar perante o nosso público, mas o adversário não se deixa intimidar pelos jogos fora de casa», começou por referir.

«Antigo FC Porto? Isso interessa-me pouco, o atual sabe explorar melhor a profundidade e fá-lo com enorme eficácia. É necessário um jogo em grande nível, os laterais deles pressionam muito. Penso que vai ser um grande jogo de futebol», acrescentou.

Quanto a Nuno Tavares, o técnico deixou rasgados elogios e confirmou, inclusive, a titularidade do lateral português, que esta temporada soma oito assistências em oito jogos na Liga Italiana.

As duas equipas defrontam-se a partir das 20h, no Estádio Olímpico de Roma.