O FC Porto vai a jogo com o Estugarda, esta quinta-feira, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, com o mesmo onze da vitória por 2-1 na Alemanha, há uma semana.

Thiago Silva vai cumprir, esta noite, o jogo 1000 da carreira como futebolista profissional.

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As equipas para o FC Porto-Estugarda:

FC PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Thiago Silva, Bednarek, Zaidu; Seko Fofana, Pablo Rosario, Rodrigo Mora; William Gomes, Terem Moffi, Borja Sainz.

ESTUGARDA: Nübel; Jaquez, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Bilal El Khannouss, Deniz Undav, Fuhrich; Demirovic.

SUPLENTES DO FC PORTO: Cláudio Ramos, João Costa, Kiwior, Froholdt, Gabri Veiga, Pepê, Prpic, Alan Varela, Deniz Gül, Gonçalo Sousa, Martim Fernandes, Francisco Moura.

SUPLENTES DO ESTUGARDA: Bredlow, Hellstern, Al-Dakhil, Vagnoman, Tiago Tomás, Assignon, Bouanani, Nartey, Jeltsch, Chema Andrés, Catovic.

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Repetindo o onze de Estugarda, Francesco Farioli faz oito alterações em relação à vitória por 3-0 ante o Moreirense. Só se mantêm Diogo Costa, Bednarek e Zaidu. Saem Martim Fernandes, Kiwior, Alan Varela, Gabri Veiga, Froholdt, Pepê, Deniz Gül e Pietuszewski. Os sete primeiros estão no banco, Pietuszewski está de fora das opções na UEFA.

No Estugarda, há três alterações em relação ao onze da primeira mão: entram Jaquez, Mittelstadt e Fuhrich. Saem Nartey, Jeltsch e Leweling (que estava em dúvida e é mesmo ausência, não figurando sequer entre os suplentes).

O FC Porto venceu na Alemanha pela margem mínima, com golos de Terem Moffi e Rodrigo Mora. Deniz Undav marcou para o Estugarda. Se passar aos quartos de final, o FC Porto defronta Midtjylland ou Nottingham Forest, que se defrontam desde as 17h45 na Dinamarca. Na primeira mão, o Midtjylland venceu em solo inglês, por 1-0.

O inglês Anthony Taylor é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por Gary Beswick e Adam Nunn. Darren England é o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar Michael Salisbury, assistido pelo francês Jérôme Brisard, o único elemento que não é inglês na equipa de arbitragem.