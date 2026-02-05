Oskar Pietuszewski foi o escolhido para ficar de fora da lista do FC Porto para as fases seguintes da Liga Europa, confirmou o Maisfutebol.

Os dragões fizeram quatro contratações neste mercado de inverno, mas a UEFA apenas permite a inscrição de três novos jogadores ao plantel existente.

Assim sendo, Seko Fofana, médio contratado ao Rennes por empréstimo, o defesa Thiago Silva, que veio a custo zero do Fluminense, e ainda Terem Moffi, avançado que veio por empréstimo do Nice, são as caras novas que Farioli terá à disposição na Liga Europa.

De recordar, Nehuén Pérez já estava de fora desta lista devido a uma rotura total do tendão de Aquiles sofrida ainda em setembro de 2025, e tinha sido substituído por Ángel Alarcón.

No entanto, o espanhol foi transferido por empréstimo para o Utrecht nesta última janela de transferências. Da lista saem também Stephen Eustáquio, de saída para a Major League Soccer, Pedro Lima, que regressou ao Wolverhampton, e Luuk de Jong, a recuperar de uma lesão ligamentar, que o deixa indisponível até ao final da época.

O FC Porto está desde já apurado diretamente para os oitavos de final da Liga Europa após ter conseguido ficar nos oito primeiros da fase de liga da competição, tal como o Sp. Braga.