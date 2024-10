Titulares frente ao Sintrense, em jogo da Taça de Portugal, Iván Jaime e Tiago Djaló repetem um lugar na equipa inicial do FC Porto.



O duo é aposta inicial de Vítor Bruno para o embate frente ao Hoffenheim, da terceira jornada da Liga Europa. Martim Fernandes mantém-se também entre os titulares em detrimento de João Mário e Francisco Moura recupera o lugar na esquerda da defesa que foi ocupado por Wendell no fim de semana passado.



Siga o jogo ao minuto



Nota ainda para a presença de Samu no ataque depois de Navarro ter sido o avançado titular diante do Sintrense.



Por sua vez, o Hoffenheim conta com os regressos de Nsoki e Larsen à equipa inicial. Em comparação com o jogo da Bundesliga frente ao Bochum caem do 'onze' Akpoguma e Bulter - Jurásek, checo que está cedido pelo Benfica ao clube alemão é também suplente.



EQUIPAS INICIAIS:



FC PORTO: Diogo Costa, Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Djaló, Francisco Moura; Ivan Jaime, Alan Varela, Nico González; Galeno, Pepê e Samu;



Suplentes FC Porto: Cláudio Ramos, Zé Pedro, Eustáquio, Grujic, Fábio Vieira, Vasco Sousa, Namaso, André Franco, Fran Navarro, João Mário, Gonçalo Borges e Rodrigo Mora.



HOFFENHEIM: Baumann, Stach, Nsoki e Chaves; Prass, Bischf, Grillitsch e Gendrey; Bruun Larsen, Kramaric e Hlozek;



Suplentes Hoffenheim: SUPLENTES HOFFENHEIM: Phillip, Hranác, Drexler, Berish, Tohumcu, Samassékou, Jurásek, Akpoguma e Tabakovic.