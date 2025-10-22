O voo que transporta a comitiva do FC Porto para Nottingham atrasou aproximadamente uma hora, após uma inspeção aleatória da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC).

No aeroporto Francisco Sá Carneiro, os comandados de Francesco Farioli vão partir rumo a East Midlands, sendo que as atividades media planeadas para esta quarta-feira (conferência de imprensa e outras declarações) foram adiadas uma hora. Assim sendo, a conferência do técnico e de um jogador, que inicialmente estava marcada para as 19h30, irá decorrer a partir das 20h30.

Recorde-se que os azuis e brancos medem forças com o Nottingham Forest, esta quinta-feira, às 20h.