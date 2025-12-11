Já há equipas oficiais para o FC Porto-Malmö, jogo da sexta jornada da fase de liga da Liga Europa, com início agendado para as 20 horas desta quinta-feira, no Estádio do Dragão e que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, não roda tanto a equipa inicial como podia ser expectável, fazendo três alterações em relação à vitória em Tondela, para a Liga portuguesa: entram Martim Fernandes, Pablo Rosario e Borja Sainz e saem, respetivamente das suas posições, Alberto Costa, Alan Varela e William Gomes.

No caso da troca de extremos, Pepê deve atuar na direita face à saída de William Gomes, com Borja Sainz do lado esquerdo.

As equipas oficiais para o FC Porto-Malmö:

FC PORTO: Diogo Costa; Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior, Francisco Moura; Froholdt, Pablo Rosario, Rodrigo Mora; Pepê, Samu, Borja Sainz.

MALMÖ: Robin Olsen; Lundbergh, Stryger, Jansson, Rösler, Busanello; Soumah, Johnsen, Buusuladzic, Skogmar; Haksabanovic.

SUPLENTES DO FC PORTO: Cláudio Ramos (gr), João Costa (gr), Eustáquio, William Gomes, Zaidu, Alberto Costa, Prpic, Alan Varela, Tomás Pérez, Deniz Gül, Ángel Alarcón, João Teixeira.

SUPLENTES DO MALMÖ: Dahlin (gr), Persson (gr), Karlsson, Duric, Lewicki, Rosengren, Anders Christiansen, Emmanuel Ekong, Oliver Berg, Botheim, Vecchia, Daníel Gudjohnsen.

O FC Porto parte para esta jornada no oitavo lugar (de apuramento direto para os oitavos de final) com dez pontos. O Malmö parte com um ponto, no 34.º e antepenúltimo lugar, de eliminação.

O norueguês Rohit Saggi, de 33 anos, é o árbitro do jogo. Internacional desde 2017, dirige pela primeira vez um jogo destes dois clubes.

Rohit Saggi vai ser auxiliado pelos compatriotas Morten Jensen e Anders Olav Dale. Sigurd Kringstad, igualmente norueguês, é o quarto árbitro. O videoárbitro (VAR) é o alemão Sören Storks, que terá como seu assistente (AVAR) o compatriota Benjamin Brand.