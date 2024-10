Já há equipas oficiais para o FC Porto-Manchester United desta quinta-feira, jogo da 2.ª jornada da fase de liga da Liga Europa.

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, faz uma alteração no onze inicial, em relação ao jogo com o Arouca (vitória por 4-0 na 7.ª jornada da Liga): sai Vasco Sousa e entra Eustáquio.

Do lado do Manchester United, o treinador Erik ten Hag aposta nos dois portugueses no onze inicial: Diogo Dalot e Bruno Fernandes.

O FC Porto-Manchester United é o 500.º jogo oficial na história do Estádio do Dragão. Siga o jogo, AO MINUTO, no Maisfutebol.

As equipas para o FC Porto-Manchester United:

FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Nehuén Pérez, Zé Pedro, Francisco Moura; Alan Varela, Eustáquio; Pepê, Nico González, Galeno; Samu.

MANCHESTER UNITED: Andre Onana; Mazraoui, De Ligt, Lisandro Martínez, Diogo Dalot; Casemiro, Eriksen; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos; Tiago Djaló, Grujic, Fábio Vieira, Vasco Sousa, Iván Jaime, Namaso, André Franco, Deniz Gül, Martim Fernandes, Gonçalo Borges e Rodrigo Mora.

Suplentes do Manchester United: Altay Bayindir, Heaton; Lindelof, Maguire, Zirkzee, Evans, Ugarte, Antony, Garnacho, Collyer e Gore.

_

Na 1.ª jornada, o FC Porto perdeu por 3-2 na Noruega, ante o Bodo/Glimt. O Manchester United empatou em casa ante o Twente (1-1).

No FC Porto, Zaidu, Iván Marcano e Fran Navarro são cartas fora do baralho para esta noite. Luke Shaw, Leny Yoro, Tyrell Malacia e Mason Mount são baixas, devido a lesões, na equipa do Manchester United.

Este será o nono jogo oficial entre as duas equipas. Nos oito anteriores, o Man. United venceu três, houve três empates e duas vitórias do FC Porto. Seis dos jogos foram para a Liga dos Campeões, dois para a Taça das Taças.

O árbitro do jogo é o alemão Tobias Stieler, que vai ter consigo os compatriotas Christian Gittelmann e Mark Borsch como árbitros assistentes, Matthias Jöllenbeck como quarto árbitro, Bastian Dankert no vídeo-árbitro e o suíço Fedayi San como assistente do VAR.