Iván Marcano está de volta às opções do FC Porto e, pela primeira vez em 17 meses, está na ficha de jogo do FC Porto.

O defesa-central espanhol, de 37 anos, já trabalha sem limitações e está no banco do FC Porto esta noite, para o duelo da Liga Europa com a Roma (20h00), outra equipa que já representou.

Marcano lesionou-se em setembro de 2023, diante do Estrela da Amadora. O central sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e teve de ser operado. Desde então, enfrentou uma longa paragem e, numa última fase, treinou várias vezes de forma condicionada.

De recordar que, a 7 de novembro do ano passado, Marcano acompanhou a equipa na visita à Lazio (derrota por 2-1), mas não esteve na ficha de jogo, até porque, nessa altura, nem sequer estava inscrito na Liga Europa.