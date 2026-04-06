Rodrigo Mora está em dúvida para a receção do FC Porto ao Nottingham Forest, na quinta-feira, para a Liga Europa. No regresso aos treinos do plantel, após o empate com o Famalicão para a Liga, o médio realizou trabalho de ginásio, de acordo com a informação partilhada pelo clube.

O internacional sub-21 português foi substituído ainda na primeira parte do jogo com o Famalicão, com problemas musculares, e tenta recuperar a tempo da partida com os ingleses, referente à primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Além de Mora, figuram no boletim clínico dos dragões Nehuén Pérez (treino condicionado), Luuk de Jong (tratamento e ginásio) e Samu (tratamento e ginásio).

O plantel portista volta ao trabalho na terça-feira para nova sessão no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.