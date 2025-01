O Olympiakos enfrenta o FC Porto nesta quinta-feira, num jogo decisivo da sétima jornada da Liga Europa.

Apesar das três derrotas consecutivas dos «dragões» e da recente mudança de treinador, o técnico da equipa grega, José Luis Mendilibar, destacou o forte desempenho em casa do adversário e prometeu um jogo competitivo no Estádio do Dragão.

«Ainda que não estejam numa boa fase, o FC Porto em casa é sempre competitivo. Não é fácil ganhar-lhes e nós vamos tentar fazê-lo», afirmou Mendilibar, que também sublinhou a histórica ligação do Olympiakos ao futebol português, refletida nos diversos atletas com «raízes portuguesas», como Sérgio Oliveira, Chiquinho, Gelson Martins e David Carmo.

«Se já passaram muitos jogadores, é, em primeiro lugar, porque o clube já teve treinadores e diretores desportivos portugueses. É normal que tragam o que conhecem. Depois, se a aposta se mantém, é porque têm dado bom resultado», atirou.

David Carmo, que representa o Olympiakos por empréstimo do Nottingham Forest, comentou sobre sua passagem pelo FC Porto, rejeitando qualquer ressentimento pela forma como saiu dos dragões.

«Não guardo mágoa, cresci como pessoa e jogador. Agora quero ajudar o Olympiakos a conquistar mais vitórias», disse o defesa.

«Não dei dicas específicas sobre o FC Porto. A equipa técnica já analisou o adversário. Sabemos que será um jogo difícil, e temos de igualar a fome de vencer deles», concluiu.

Com apenas um ponto de diferença entre as equipas, nove para o Olympiakos e oito para o FC Porto, o encontro é decisivo para ambas as campanhas na fase de Liga. A partida joga-se esta quinta-feira, às 17h45, no Estádio do Dragão e que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.