O treinador do Anderlecht, David Hubert, desvalorizou a fase negativa que o FC Porto atravessa e advertiu que a equipa belga pretende ser dominante na receção aos dragões, na quinta jornada da Liga Europa de futebol.

«Não estamos a olhar para a situação atual do FC Porto. Sabemos que é o FC Porto, uma grande equipa e, tal como aqui, no Anderlecht, se perdemos dois ou três jogos, surge imediatamente a pressão. Muito rapidamente se fala de crise, mas estamos apenas focados no nosso desempenho», assinalou Hubert, em declarações à SportTV.

Depois das derrotas frente à Lazio, Benfica e Moreirense, a contestação para com Vitor Bruno aumenta mas Hubert afirma que só está interessado em oferecer aos adeptos um bom jogo em casa.

Mais uma vez, o FC Porto é uma grande equipa, por isso, estamos ansiosos por ter um grande desempenho e queremos oferecer aos nossos adeptos um bom jogo e um bom resultado.

«Vamos tentar ser dominantes, jogamos em casa, numa competição na qual nos estamos a sair bastante bem, por isso, o nosso objetivo é sermos dominantes, independentemente do adversário», assinalou o técnico da equipa belga.

O encontro entre Anderlecht e FC Porto na quinta-feira, em Bruxelas, tem início às 17h45 (horas de Lisboa) e será arbitrado pelo dinamarquês Morten Krogh.