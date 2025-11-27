FC Porto-Nice (onzes): Samu e Gül no ataque dos dragões
Jogo da quinta jornada da fase de liga da Liga Europa disputa-se a partir das 17h45 desta quinta-feira
Jogo da quinta jornada da fase de liga da Liga Europa disputa-se a partir das 17h45 desta quinta-feira
(em atualização)
Samu e Deniz Gul são titulares no ataque do FC Porto para o jogo ante o Nice, da quinta jornada da fase de liga da Liga Europa (17h45), esta quinta-feira, sendo uma combinação inédita no ataque dos dragões esta época desde início.
ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Pablo Rosario, Jakub Kiwior, Francisco Moura; Victor Froholdt, Alan Varela, Gabri Veiga; Pepê, Samu, Deniz Gul.
ONZE DO NICE: Yehvann Diouf; Jonathan Clauss, Antoine Mendy, Dante, Melvin Bard, Ali Abdi; Cho, Vanhoutte, Morgan Sanson, Sofiane Diop; Terem Moffi.
SUPLENTES DO FC PORTO: Cláudio Ramos, João Costa, Bednarek, Eustáquio, William Gomes, Zaidu, Borja Sainz, Dominik Prpic, Tomás Pérez, Luuk De Jong, Martim Fernandes e Rodrigo Mora.
SUPLENTES DO NICE: Zelazowski, Dupé, Boudaoui, Boga, Louchet, Jansson, Ndombélé, Juma Bah, Oppong, Tiago Gouveia, Kevin Carlos, Abdul Samed.