(em atualização)

Samu e Deniz Gul são titulares no ataque do FC Porto para o jogo ante o Nice, da quinta jornada da fase de liga da Liga Europa (17h45), esta quinta-feira, sendo uma combinação inédita no ataque dos dragões esta época desde início.

ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Pablo Rosario, Jakub Kiwior, Francisco Moura; Victor Froholdt, Alan Varela, Gabri Veiga; Pepê, Samu, Deniz Gul.

ONZE DO NICE: Yehvann Diouf; Jonathan Clauss, Antoine Mendy, Dante, Melvin Bard, Ali Abdi; Cho, Vanhoutte, Morgan Sanson, Sofiane Diop; Terem Moffi.

SUPLENTES DO FC PORTO: Cláudio Ramos, João Costa, Bednarek, Eustáquio, William Gomes, Zaidu, Borja Sainz, Dominik Prpic, Tomás Pérez, Luuk De Jong, Martim Fernandes e Rodrigo Mora.

SUPLENTES DO NICE: Zelazowski, Dupé, Boudaoui, Boga, Louchet, Jansson, Ndombélé, Juma Bah, Oppong, Tiago Gouveia, Kevin Carlos, Abdul Samed.