FC Porto-Rangers (ONZES): Farioli muda cinco e Diogo Costa é titular
Alberto Costa, Francisco Moura, Alan Varela, Rodrigo Mora e William Gomes entram para o onze dos azuis e brancos
O FC Porto entra em campo a partir das 20h, para a última jornada da fase de liga da Liga Europa, diante do Rangers e Francesco Farioli realiza cinco alterações face ao onze que alinhou frente ao Gil Vicente.
As novidades começam na defesa, com as entradas de Alberto Costa e Francisco Moura, que rendem Martim Fernandes e Thiago Silva, sendo que Kiwior deixa o corredor esquerdo para regressar à zona central. Mais à frente, Pablo Rosario começa no banco e Alan Varela salta para a titularidade juntamente com Rodrigo Mora.
Mais à frente, a única alteração passa pela saída de Borja Sainz e o regresso à titularidade de William Gomes, com Pepê e Samu a manterem-se no ataque à baliza de Jack Butland.
No lado contrário, nota para a titularidade de Chermiti, internacional sub-21 português e ex-jogador do Sporting, que esta temporada leva quatro golos e duas assistências em 25 jogos pelo Rangers.
Confira aqui os onzes das duas equipas:
FC PORTO: Diogo Costa, Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Moura, Varela, Froholdt, Rodrigo Mora, Pepê, William Gomes e Samu.
RANGERS: Butland, Tavernier, Emmanuel Fernández, Djiga, Aarons, Roskin, Diomande, Meghoma, Gassama, Curtis e Chermiti.