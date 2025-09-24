FC Porto: recuperados Alberto e Martim seguem viagem para a Áustria
Eustáquio, castigado, e Karamoh, que não está inscrito nas provas europeias, também integram a comitiva portista
Com os recuperados Alberto Costa e Martim Fernandes, mas também o mais recente reforço Yann Karamoh, na comitiva, o FC Porto partiu, esta quarta-feira, para a Áustria, onde vai defrontar, na quinta, o Salzburgo, para a primeira jornada da fase liga da Liga Europa.
Também Alan Varela, que apresentou queixas físicas no jogo com o Rio Ave da passada sexta-feira, segue viagem, juntamente com os jovens Gabriel Brás e João Teixeira, da equipa B portista.
🔜 Áustria pic.twitter.com/tP2I5yICfa— FC Porto (@FCPorto) September 24, 2025
Francesco Farioli, treinador do FC Porto, que teve direito a uma dedicatória musical no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, convocou 26 jogadores para o jogo com o Salzburgo, entre eles o castigado Stephen Eustáquio e Karamoh, reforço de última hora dos Dragões, que não está inscrito nas competições europeias.
Em terra ficaram os lesionados Nehuén Pérez e Luuk de Jong.
O jogo entre Salzburgo e FC Porto está agendado para as 20h00 da próxima quinta-feira e tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.
Lista de convocados do FC Porto:
Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e João Costa.
Defesas: Francisco Moura, Zaidu, Pablo Rosario, Martim Fernandes, Alberto Costa, Pedro Lima, Bednarek, Dominik Prpić, Jakub Kiwior e Gabriel Brás.
Médios: Alan Varela, Victor Froholdt, Gabri Veiga, Rodrigo Mora, Eustáquio e João Teixeira.
Avançados: Yann Karamoh, William Gomes, Ángel Alarcón, Borja Sainz, Pepê, Deniz Gül e Samu.
